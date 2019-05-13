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إيكاردي يقود هجوم إنتر ميلان أمام كييفو فيرونا

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أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه أمام كييفو فيرونا، في المباراة التي ستجمع بينهما على

ملعب "جوزيبي ميتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من .

وجاء تشكيل االنيراتزوري لمباراة اليوم

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كالتالي:

في حراسة المرمى: سمير هاندنوفيتش

في الدفاع: سيدريك، ميلان سكريناير، جواو ميراندا، كوادو أسامواه

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في خط الوسط: فيتشينو، بورخا فاليرو، رادجا ناينجولان

في الهجوم: ماتيو بوليتانو، ماورو إيكاردي، إيفان بيريستش

 

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