إيكاردي يقود هجوم إنتر ميلان أمام كييفو فيرونا

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه أمام كييفو فيرونا، في المباراة التي ستجمع بينهما على

ملعب "جوزيبي ميتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل االنيراتزوري لمباراة اليوم

في حراسة المرمى: سمير هاندنوفيتش

في الدفاع: سيدريك، ميلان سكريناير، جواو ميراندا، كوادو أسامواه

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في خط الوسط: فيتشينو، بورخا فاليرو، رادجا ناينجولان

في الهجوم: ماتيو بوليتانو، ماورو إيكاردي، إيفان بيريستش