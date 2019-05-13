شاهد.. محمد صلاح يحتفل بحصوله على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية

نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، صورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد حصوله على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي. الإنجليزي. وفاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 22 هدفًا لفريقه هذا الموسم في الدوري مناصفةٍ مع زميله بالفريق ساديو ماني وبيير أوباميانج لاعب أرسنال. وكان الفرعون المصري حصل على جائزة الحذاء الذهبي العام الماضي بعد تسجيله 32 هدفًا. ونشر صلاح صورة الجائزتين على حسابه الخاص بموقع إنستجرام.

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