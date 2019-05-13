رياضة | ألفيش يتحدث عن انتقال نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألفيش يتحدث عن انتقال نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق داني ألفيش، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على الشائعات التي تربط مواطنه نيمار دا سيلفا بالرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي لريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال داني في تصريحات نشرها موقع لو10 سبورت الفرنسي بخصوص انتقال نيمار لريال مدريد: لا أحد يتوقع المستقبل وأنا أتمنى استمراره في باريس وهو يمتلك عقدا مع سان جيرمان وهو يحترمه.

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وتابع: نيمار الوحيد الذي يستطيع الاجابة حول أنه يرى نفسه في ريال مدريد وهو لم يخبرني بأنه سوف ينتقل لريال مدريد لأنه هو يملك تحديا كبيرا مع باريس سان جيرمان ولكنني لم أعلم ماذا سوف يفعل وهو مرتبط بعقد مع سان جيرمان.

وتتحدث الصحافة الإسبانية عن رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان لريال مدريد في الصيف المقبل بصفقة لن تقل عن 250 مليون يورو.

وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان من برشلونة منذ عامين مقابل 222 مليون يورو.