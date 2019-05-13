رياضة | تقارير تونسية: نجم الزمالك يقترب من النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تونسية: نجم الزمالك يقترب من النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تونسية عن اقتراب رزاق سيسيه نجم الزمالك والمعار إلى الاتحاد السكندري من الرحيل إلى النجم الساحلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع الصريح التونسي أن إدارة الزمالك لا تمانع في الاستغناء عن سيسيه بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري في نهاية الموسم الحالي.

وذكر الموقع التونسي أن مندوب من جانب النجم الساحلي تواجد في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري أمام إنبي لمتابعة سيسيه، مضيفًا أن النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع أكثر من لاعب من مصر سواء من الأهلي أو الزمالك.