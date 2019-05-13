رياضة | خطوة مفاجئة من الخطيب تحسم أسماء الراحلين عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة من الخطيب تحسم أسماء الراحلين عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يناقش بيبو مع عبد الحفيظ والقيعي ملف الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معه في الميركاتو الصيفي وتحديد أسماء الراحلين عن الفريق الأحمر.

ويناقش الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والقيعي خطة الفترة المقبلة والإعداد الجيد لانطلاق الموسم الجديد ، بجانب فتح ملف الصفقات الجديدة، والراحلين عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بناء على التقرير الفني الذي سيقدمه مارتن لاسارتي للموسم المقبل.