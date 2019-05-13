رياضة | المنياوي: مباراة الداخلية ليست سهلة.. ونتطلع لتحقيق أقصى استفادة من الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنياوي: مباراة الداخلية ليست سهلة.. ونتطلع لتحقيق أقصى استفادة من الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن مواجهة الداخلية ليست سهلة كما يتصور البعض بعد هبوطه رسميا لدورى القسم الثاني.

ويلتقى الدراويش منافسه يوم الجمعة القادم على ملعب الجيش بالسويس ، لحساب الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف المنياوى :”الفريق المنافس لديه لاعبين يبحثون عن الشهرة والتألق من أجل الاستمرار بالدورى الممتاز وهذا ما يصعب المباراة بالتأكيد”.

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واستكمل :”نتطلع لتحقيق أقصى استفادة من هذا الموسم من خلال تجهيز مجموعة من اللاعبين الواعدين والقادرين على إعادة اسم النادى للمكانة المستحقة بين الكبار”.

وواصل مدير الكرة للدراويش :”محمد بيومى لاعب مميز للغاية وهناك غيره من قطاع الناشئين قادرين على التألق مع الفريق الأول وهو ما تظهره المواجهات الودية التى سنعمل على تنظيمها باستمرار خلال الفترة المقبلة”.

وأتم :”لن نعتمد على الناشئين فقط فى الموسم الجديد ستكون هناك عناصر خبرة تسهم فى اعادة الثقل والتوازن للفريق”.