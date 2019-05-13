رياضة | ثنائي سيراميكا يتقدم بشكوى ضد نادي الشمس "مستندات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي سيراميكا يتقدم بشكوى ضد نادي الشمس "مستندات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مصطفى بهاء، ومصطفى محمود "مهنى" لاعبا فريق الشمس السابقان بشكوى ضد فريقهما لدى الإتحاد المصري لكرة القدم لعدم حصولهما على مستحقاتهما عن الموسم المنقضي بدوري القسم الثاني.

وكان الثنائي قد انتقلا لصفوف الشمس على سبيل الإعارة من فريق سيراميكا خلال فترة الإنتقالات الشتوية السابقة، ولم يحصلا سوى على مرتب شهر واحد فقط، ولم يحصلا على باقي المرتبات بجانب عدم الحصول على نسبة المشاركة حتى نهاية الموسم مع فريق الشمس.

وشدد اللاعبان قيمة الشكوى والتي بلغت 500 جنيه لكل منهما من أجل الحصول على مستحقاتهما المتأخرة من جانب مجلس إدارة نادي الشمس.

وكان الشمس قد هبط مؤخرًا إلى القسم الثالث، بعدما إحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.