رياضة | بدر بانون يكشف عن موقفه من عرض الهلال والتجديد للرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدر بانون يكشف عن موقفه من عرض الهلال والتجديد للرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بدر بانون مدافع الرجاء حول العرض الذي تقدمت به إدارة الهلال السعودي وإمكانية تجديد تعاقده مع النادي البيضاوي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت وجود عرض من إدارة نادي الهلال السعودي بقيمة ثلاثة ملايين ريال سعودي لضم المدافع المغربي بانون ليحل بديلا للمحترف ألبرتو بوتيا.

وخلال تصريحات إذاعية لشبكة "radio spot maroc" قال : أرحب بتجديد تعاقدي مع الرجاء، لقد عقدنا عدة جلسات مع الإدارة للاتفاق حول بنود العقد الجديدة وكانت رائعة.

وتابع مدافع الرجاء : هذا لايعني أني باق بنسبة 100%،، فهناك احتمالية لرحيلي خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة بشرط أن تكون هناك استفادة مالية لي والنادي.