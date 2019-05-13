رياضة | مفاجأة سارة لجماهير النصر قبل مواجهة الباطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير النصر قبل مواجهة الباطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر يوسف القفاري، عضو شرف بنادي النصر مفاجأة سارة لجماهير فريقه، بعد تكفله بشراء كافة التذاكر المتبقية لمواجهة الباطن، وتوزيعها مجانًا على جماهير العالمي، من أجل دعم الفريق في الجولة الأخيرة بمسابقة الدوري السعودي.

ومن المقرر ان يلتقي النصر مع نظيره الباطن، في الجولة الأخيرة من المسابقة يوم الخميس المقبل، على ستاد "الملك فهد الدولي"، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب المسابقة متفوقاً بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه الهلال.

وتبدو الفرصة مواتية للعالمي لكسر هيمنة الهلال على البطولة، وانتزاع اللقب منهم لاستعادة ذاكرة التتويج مجددًا، حيث توج نادي النصر بلقبه الأخير منذ أربعة أعوام.

ومن المنتظر أن يمتلئ ملعب اللقاء بجماهير نادي النصر، من أجل مساندة الفريق ومشاهدة لاعبي فريقهم أثناء التتويج بلقب الدوري الذي غاب كثيرًا عن خزائنهم.