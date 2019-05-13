رياضة | الأهلي يستقر على التخلص من أزارو في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على التخلص من أزارو في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على التخلص من المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

واتفق مسؤولو الأهلي مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على الموافقة على أي عرض أوروبي رسمي يصل المغربي وليد أزارو في الميركاتو الصيفي.

وجاءت هذه الخطوة من جانب إدارة الأهلي والأوروجوياني مارتن لاسارتي بسبب اقتراب النادي الأحمر من التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي في نهاية الموسم الجاري والتواصل معه إلى اتفاق شبه نهائي لارتداء فانلة الأهلي.