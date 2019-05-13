رياضة | "الكاف" يعاقب الصفاقسي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكاف" يعاقب الصفاقسي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عقوبات بحق الصفاقسي التونسي، بشأن الأحداث التي رافقت مباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

شملت العقوبات حرمان ثلاثة لاعبين من النادي الصفاقسي هم نسيم حميد، حسام دقدوق، أيمن الحرزي، من اللعب لأربع مباريات في مسابقات "كاف"، من بينها مباراة مؤجلة التنفيذ.

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كما أصدرت لجنة التأديب عقوبة بحرمان المدرب المساعد محمود المصمودي، ومرافق الفريق كريم غربال من التواجد مع النادي 6 مقابلات ضمن مسابقات "كاف"، من ضمنها واحدة مؤجلة التنفيذ.

وأصدر الاتحاد الأفريقي غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار بحق الصفاقسي، يتعين دفعها خلال 60 يوماً.

وتأتي العقوبات بسبب تهجم عدد من لاعبي ومرافقي النادي على حكم المباراة عقب نهاية اللقاء، الذي شهد فوز الفريق المغربي 3-0، وتأهله الى الدور النهائي، بعد أن كان خسر ذهاباً 0-2 بصفاقس.