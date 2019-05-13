رياضة | الأهلي السعودي يحسم الصعود لدوري أبطال آسيا من خلال الاتفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يحسم الصعود لدوري أبطال آسيا من خلال الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمتلك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي فرصة ذهبية للصعود إلى دوري أبطال آسيا،بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الأهلي في المركز الخامس بجدول الترتيب في الوقت الحالي برصيد 52 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن التعاون صاحب المركز الرابع ، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثالث .

ويحتاج الأهلي إلى الفوز في الجولة الأخيرة على الاتفاق بأي نتيجة مع خسارة أو تعادل نادي الشباب مع نادي الهلال ، وأيضا خسارة أو تعادل نادي التعاون في مباراته مع النادي الفيصلي.

الجدير بالذكر أن الأهلي السعودي يتواجد بدوري أبطال آسيا في نسختها الحالية ،ويحتاج إلى الفوز في المباراة الأخيرة بدور المجموعات على نادي باختاكور الأوزبكي على ملعب الجوهرة المشعة لكي يصعد إلى دور الـ16.