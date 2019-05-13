رياضة | جماهير الهلال تهاجم العين.. والسبب مفاجأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الهلال تهاجم العين.. والسبب مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجمت جماهير نادي الهلال السعودي إدارة نادي العين الإماراتي، بسبب رغبتهم في التعاقد مع أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ويعاني الهلال السعودي من تذبذب في المستوى بالفترة الأخيرة، وبالرغم من ذلك لم يترك نادي العين نجمي الفريق سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو دون إغرائهم بمبالغ مالية كبيرة للظفر بخدماتهم.

ولجأت جماهير الهلال إلى تدشين هاشتاج "نجوم الزعيم ليسوا للبيع"، لإبداء غضبهم اتجاه العروض المقدمة لنجمي الفريق في هذه المرحلة الصعبة والحاسمة في بطولة الدوري السعودي.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم، على اقتراب الزعيم السعودي من رفض العروض المقدمة، تجنبًا للغضب الجماهيري المنتظر في حالة إتمام الصفقات.