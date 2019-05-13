رياضة | الهلال السعودي يتراجع في التصنيف الآسيوي والأهلي يتقدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يتراجع في التصنيف الآسيوي والأهلي يتقدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع نادي الهلال السعودي عن صدارة تصنيف وفقاًً للترتيب الصادر عن "footballdatabase" ، وهو الموقع المتخصص في تصنيف الأندية، وذلك منذ آخر تصنيف صادر عن ذات الموقع في مارس الماضي .

وجاء الهلال في المركز الثالث برصيد 1626 نقطة وضعته في المركز الــ 96 على مستوى التصنيف العالمي ، بفارق 12 عن نادي الدحيل القطري صاحب المركز الثاني ، وبفارق 22 نقطة عن فريق تشونبوك الكوري صاحب المركز الأول .

بينما شهد التصنيف دخول الأهلي قائمة الـ5 أندية الأوائل برغم خسارته 3 نقاط ليحتل المركز الخامس على مستوى القارة والمركز 138 عالمياً .

وفيما يلي ترتيب الأندية أصحاب المراكز الـ 5 الأوائل في التصنيف الجديد :

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1- تشونبوك (كوريا الجنوبية) 1648 نقطة.

2- الدحيل (قطر) 1634 نقطة.

3- الهلال (السعودية) 1626 نقطة.

4- السد (قطر) 1597 نقطة.

5- الأهلي (السعودية) 1575 نقطة.