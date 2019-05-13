رياضة | صلاح أمين لـ"الخليج 365 الرياضي": لن أعتزل.. وهذه حقيقة العروض في الموسم الجديد!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح أمين لـ"الخليج 365 الرياضي": لن أعتزل.. وهذه حقيقة العروض في الموسم الجديد! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد صلاح أمين لاعب نجوم المستقبل، الهابط حديثا لدوري الممتاز "ب"، من أفضل الهدافين في الدوري المصري في السنوات الأخيرة، وصاحب أهداف مميزة وتاريخية، على الرغم من وصوله لسن ال38 عاما، تألق مع النجوم رغم هبوطه وسجل 12 هدفا.

وكان قد تداول بعض المواقع عن وجود مفاوضات للاعب من أندية مثل أف سي مصر وطنطا الصاعدين حديثا لدوري الممتاز، وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، علق 'صلاح' بأنه لا يوجد مفاوضات معه حتى الآن.

وأضاف بأنه سيدرس العروض بعد نهاية الموسم، وأكمل بأنه ما زال قادرا على تقديم أداء جيد الموسم المقبل أفضل من هذا الموسم.

يذكر أن نجوم المستقبل هبط للقسم الثاني بعد صعوده بموسم وحيد، بجانب الداخلية، ولم يحسم الفريق الثالث حتى الأن.