شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي سموحة ينفي التقدم بشكوى ضد حكم مباراة فريقه مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، ما تردد حول قيام ناديه بتقديم شكوي ضد الحكم أمين عمر حكم لقاء سموحة والأهلي الذي انتهي بفوز الأخير بهدف جاء في الوقت القاتل، مرجعًا ذلك لعدم جدوي هذه الشكاوى.
وقال رئيس نادي سموحة- في تصريح اليوم الاثنين- «رفضنا جميع النصائح باستقدام حكام أجانب حتى لو لم نتحمل نفقاتها في مباراتنا السابقة مع الأهلي أو في أي مباراة قادمة لأننا لم ولن نشكك في ذمة أي حكم مصري نهائيًا ولكننا نعلم جيدًا أن الضغوط والتوتر هما من يصنعا الأخطاء وهؤلاء الحكام يتعرضون لضغوط كثيرة».
وأضاف: «نعرف الأهلي ونحترمه أكثر من أي شخص يزايد علينا ولم نخطئ في حقه ولكننا ندافع عن الحق وعن العدالة الرياضية ولا نقبل أن يكون سموحة الضحية».
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