شكرا لقرائتكم لاعب باريس سان جيرمان فى معسكر المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعى شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى ، عمر ياسين لاعب باريس سان جيرمان للمعسكر المقبل للفراعنة والذى يتخلله مباراتين وديتين أمام أوزباكستان.

يأتي استدعاء شوقي غريب للاعب عمر ياسين بعد أن قرر غريب السفر إلى أوزباكستان يوم 6 يونيو المقبل لمواجهتها ودياً يومي 9 و 11 يونيو المقبل، ويترأس البعثة كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لأمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.