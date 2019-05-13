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شكرا لقرائتكم لاعب باريس سان جيرمان فى معسكر المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استدعى شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى ، عمر ياسين لاعب باريس سان جيرمان للمعسكر المقبل للفراعنة والذى يتخلله مباراتين وديتين أمام أوزباكستان.
يأتي استدعاء شوقي غريب للاعب عمر ياسين بعد أن قرر غريب السفر إلى أوزباكستان يوم 6 يونيو المقبل لمواجهتها ودياً يومي 9 و 11 يونيو المقبل، ويترأس البعثة كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .
ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لأمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
عمر ياسين
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