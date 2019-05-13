شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا مديرا فنيا للمنصورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى جلسة استمرت أكثر من ساعتين بين عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر السابق، والمهندس حاتم المير رئيس نادى المنصورة، قام السقا بعرض خطة شاملة لهيكلة قطاع الكرة بالنادي سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين بالشكل الذي يضمن عودة نادي المنصورة كأحد كبار الكرة المصرية مثلما كان في الماضي .

وتشير المصادر أن السقا يقترب بقوة من تولى القيادة الفنية من ناديه القديم المنصورة بعد الاجتماع الذى عقده مع المهندس حاتم المير رئيس النادى، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك تمهيدا لتولي تدريب الفريق الذي ينافس بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني .

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كما تطرق الاجتماع لمناقشة دخول نادي المنصورة لعهد الاستثمار الرياضي بالشكل الذي يخدم مصالح النادي خلال الترة المقبلة وتحقيق أكبر عائد مالي للنادي بالشكل الذي يضمن تحقيق طموحات جماهير المنصورة التي تحلم برؤية فريقها بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقوم مجلس المنصورة بعقد جلسة أخري مع السقا الأربعاء المقبل من أجل الاتفاق علي كافة الشروط المادية والجهاز المعاون للسقا قبل توقيع عقود قيادة السقا للفريق الذي شهد نشأته في عالم الساحرة المستديرة .

كما شهدت الأيام الماضية عدد من الضغوط الجماهيرية من جانب عدد كبير من جماهير المنصورة علي السقا من اجل قبول قيادة الفريق خاصة في ظل اقتناع جماهير المنصورة بقدرات السقا الفنية والتي تؤهله لاستعادة امجاد نادي المنصورة خلال المرحلة المقبلة.