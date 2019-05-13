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هل يرحل مدرب برشلونة عن الفريق؟.. فالفيردي يجيب

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع هل يرحل مدرب عن الفريق؟.. فالفيردي يجيب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

ارتفعت الأصوات برحيل المدير الفني لبرشونة إرنستو فالفيردي، رغم التتويج ببطولة ، بعد الخروج المهين من الدور من عقب الهزيمة من نادي الإنجليزي برباعية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي برباعية نظيفة.

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وقال فالفيردي، إنه لا ينوي تقديم استقالته ولا يفكر فيها، رغم فشله في تحقيق اللقب الأوروبي الغائب عن البارسا منذ عام 2015.

وعلق “فالفيردي”، على صافرات الاستهجان التي شهدها ملعب “كامب نو” أمام خيتافي، رغم تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، قائلا: “توقعت هذا الأمر من جانب الجماهير.. كيف لا يصفرون علينا (بعد الخروج الأوروبي)؟ هذا طبيعي لكنني كنت على يقين أن الجماهير ستصطف إلى جانبنا من جديد”.

ويمتد عقد فالفيردي مع برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري، بعد تجديد عقده في فبراير الماضي.

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