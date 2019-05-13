شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المغربي يؤجل مباراة نهضة بركان والفتح الرباطي بسبب نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجلت لجنة المسابقات بالجامعة المغربية لكرة القدم مباراة نهضة بركان المقبلة أمام الفتح الرباطي، في الجولة الـ29 بالدوري المغربي.

وجاء هذا القرار من أجل منح الفرصة للفريق البركاني للاستعداد لمواجهة الزمالك، التي ستجرى الأحد المقبل، بالملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيخوض نهضة بركان اليوم الإثنين، مباراة أمام الوداد، وسيدخل الفريق البركاني مباشرة مرحلة الإعداد لمواجهة الزمالك، بعد خوضه مساء اليوم مباراة الوداد.