شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح.. ملك ليفربول والبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فرض الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، نفسه على ساحة الدورى الإنجليزى على الرغم من فشل فريقه فى التتويج بـ«البريميرليج» هذا الموسم، وذلك بعدما نجح فى اقتناص جائزة هدافى الدورى الإنجليزى هذا الموسم برصيد 22 هدفًا «الحذاء الذهبى» بجانب السنغالى ساديو مانى زميله فى الفريق، والجابونى بيير أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال.

ويعد «مو» سادس لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز يتوج بجائزة الهداف فى موسمين متتاليين، حيث انضم لقائمة عظماء «البريميرليج» التى تضم كلا من آلان شيرار، ومايكل أوين، وتييرى هنرى، وروبن فان بيرسى، وهارى كين. وأصبح صلاح ثانى لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من الفوز بجائزة «الحذاء الذهبى» موسمين متتاليين منذ تأسيس تلك الجائزة موسم 92/93، وذلك بعد مايكل أوين، كما تمكن من معادلة إنجاز الهولندى روبن فان بيرسى والإنجليزى هارى كين اللذين توجا بالجائزة مرتين متتاليتين.

فى سياق آخر، ذكرت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، أن زوجة صلاح وابنته رافقتاه على أرض الملعب عقب نهاية مواجهة ولفرهامبتون، حيث حظيت «مكة» نجلة اللاعب بتشجيع الجمهور داخل ملعب «أنفيلد» وخطفت الأضواء، موضحة أنها عندما جرت بالكرة بمفردها وأودعت الكرة فى شباك المرمى اشتعلت الصيحات والتصفيق.

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كما نشر الفرعون صورة تجمعه مع نجلته مكة عقب تتويجه بجائزة هداف الدورى الإنجليزى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» معلقًا عليها: «نعم، أعرف أن لدينا واحدة فى المنزل، هذه واحدة جديدة».

فى السياق ذاته، احتفلت الصحف الإنجليزية بالإنجاز التاريخى الذى حققه محمد صلاح، بحصوله على جائزة الحذاء الذهبى للمرة الثانية على التوالى، وقالت صحيفة «ديلى ميل»: «الفرعون يكسر الحواجز.. ويتألق فى الدورى الإنجليزى للعام الثانى على التوالى»، موضحة أن الدولى المصرى كان مستواه ضعيفا فى بداية الموسم ولكنه عاد إلى ممارسة هوايته بمعانقة الشباك ونجح فى النهاية فى التتويج بلقب الهداف ولكن هذه المرة متقاسما الجائزة مع زميله ساديو مانى، والجابونى أوباميانج.

وكتبت صحيفة «ميرور»: «مو.. ملك ليفربول والبريميرليج.. حصد الجائزة فى موسم جديد رغم عدم تتويج ليفربول بالبطولة». فيما احتفل الحساب الرسمى بالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» قائلا: «الفائزون بجائزة أفضل هداف فى الدورى الإنجليزى 2018-2019، محمد صلاح.. ساديو مانى.. بيير إمريك أوباميانج جائزة الحذاء الذهبى لكل منهم برصيد متساو 22 هدفا هذا الموسم».

وتعتبر تلك الواقعة هى الأولى فى تاريخ الدورى الإنجليزى، التى يتوج فيها ثلاثة لاعبين أفارقة بجائزة الحذاء الذهبى، ولكنها ليست الحالة الأولى التى يتوج فيها ثلاثة لاعبين فى موسم واحد، حيث تقاسم من قبل الثلاثى كريس سوتون وديون دبلن ومايكل أوين ثلاثى بلاكبيرن وكوفنترى سيتى وليفربول جائزة «الحذاء الذهبى» موسم 97/98 بعدما سجل الثلاثى 18 هدفًا، وفى موسم 98/99 تقاسم الثلاثى مايكل أوين ودوايت يورك وجيمى فلويد ثلاثى ليفربول ومانشستر يونايتد وليدز يونايتد جائزة «الحذاء الذهبى»، بعدما تمكن كل منهم من تسجيل 18 هدفًا.