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جدة - عمرو شويل كاف يكشف قائمة مراقبي مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المراقبين لمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي وأخطر بهما إدارة الكرة بالقلعة البيضاء.

ويراقب مباراة الذهاب المقرر له يوم الأحد 19 مايو في المغرب الكونغولي جيان جاي مايولاس، ويراقب الحكام نومانيدز ديو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي كل من محمد مكروف وهويام بن حامو، والمنسق العام خالد لمكشر من تونس ويساعده فيكتور لورنس من جنوب السودان والمنسق الأمني كل من نجيب بيربار من المغرب وراشيد مديجبا من الجزائر.

ويراقب مباراة العودة التي ستقام في برج العرب يوم 26 مايو الجارى فى برج العرب، جوستافو ندونج من غينيا الاستوائية والمنسق الإعلامي كل من محمد ثابت من مصر وكوفي صموائيل من غانا والمنسق العام كابلو بوسلونج من جنوب أفريقيا، ويساعده موكاندجا كيلي من رواندا والمنسق الأمني كل من مولينجيسي لان من جنوب أفريقيا وراشيد مديجبا من الجزائر.