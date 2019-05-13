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جدة - عمرو شويل لجنة الحكام تستبعد هشام الدسوقى من مباريات الدوري المصري

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، استبعاد الحكم المساعد هشام الدسوقى من إدارة مباريات الدورى الممتاز خلال المباريات المقبلة، بسبب خطأه فى مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى أمس.

وتغاضى الحكم المساعد عن رفع راية التسلل فى اللعبة التى جاء منها هدف التعادل للداخلية، رغم أنها كانت من كرة ثابتة ، وهو ما دفع اللجنة لإستبعاده من إدارة المباريات القادمة فى الدورى الممتاز دون تحديد مدة معينة لعودته مجددا.

فى المقابل، رفضت اللجنة معاقبة محمد الصباحى حكم الساحة بداعى تغاضيه عن احتساب ركلتىّ جزاء للزمالك، بداعى أنها قرارات تقديرية ترجع لوجهة نظر الحكم.