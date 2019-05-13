باولو فوافي يلعب بورقة كان 2019 للرحيل عن المقاصة...

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جدة - عمرو شويل يسعى المدغشقرى باولن فوافى صانع ألعاب مصر المقاصة تسويق نفسه بشكل جيد خلال مشاركة منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليه المقبلين . ويحاول فوافى الرحيل عن مصر المقاصة بعد كأس الأمم الأفريقية خاصة وأنه شارك مع الفريق لمدة 3 مواسم ويسعى لخلق تجربة جديدة خارج الدورى المصرى . كان مسئولو مصر المقاصة قد تعاقدوا مع باولن فوافى قادما من شباب قسطنطينة الجزائرى وظهر اللاعب بشكل جيد مع الفريق الفيومى خلال مشاركته بالدورى وأحرز العديد من الأهداف المؤثرة .

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