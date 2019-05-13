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جدة - عمرو شويل الأهلى يراقب انبي بالفيديو قبل مواجهة الدوري المصري

يبدأ الجهاز الفني للأهلى اليوم مشاهدة ملخص لمباريات فريق إنبى قبل المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، ويجتمع الجهاز الفني مساء اليوم لبدء التحضير لمواجهة إنبى ومشاهدة ملخص مباريات الفريق للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية.

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كما قام أليخاندرو مخطط أحمال الفريق بتجهيز برنامجا بدنيا خاصا للاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة الأخيره وذلك لتجهيزهم لمباراة إنبى، ويخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في التشكيل الأساسي أمام سموحة تدريبات استشفائية مساء اليوم الاثنين للتخلص من حالة الإجهاد.

ويستأنف الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة سموحة التى فاز فيها الفريق الأحمر بهدف دون رد سجله الأنجولى جيرالدو.