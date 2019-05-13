شكرا لقرائتكم إنزال باليرمو إلى دوري الدرجة الثالثة بسبب المخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين معاقبة باليرمو بالحصول على المركز الأخير في ترتيب دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، بسبب إدارة حساباته بصورة عشوائية خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2018.

ويعني هذا القرار الصادر من المحكمة الفيدرالية التابعة لاتحاد الكرة الإيطالي، إنزال باليرمو لدوري الدرجة الثالثة، بعدما كان متواجدا في المركز الثالث بترتيب دوري الدرجة الثانية، ويستعد للمشاركة في الأدوار الفاصلة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى.

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وعاقبت المحكمة أيضا مديري النادي أنستاسيو موروسي وجيوفاني جيامارفا بالإيقاف لمدة خمسة أعوام وعامين على الترتيب، فيما برأت مالك النادي السابق ورئيس مجلس الإدارة ماوريتسيو زامباريني.

وذكرت المحكمة أن الانتهاكات المالية سمحت للنادي بالمشاركة في الدرجة الثانية لموسم 2017 - 2018، ومن المتوقع أن تتقدم إدارة باليرمو باستئناف ضد هذا الحكم.

وشارك باليرمو في 29 نسخة بالدرجة الأولى، حيث حافظ على ظهوره في المسابقة خلال 11 موسما متتاليا منذ عام 2004، قبل أن يقضي الموسمين الماضيين بالدرجة الثانية.