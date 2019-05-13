كتب - مروان عصام اختار موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول فى التشكيلة المثالية للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج". شهدت التشكيلة المثالية تواجد 3 لاعبين من نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي وهم سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وفرناندينيو بجانب ثنائى ليفربول محمد صلاح وفيرجيل فان دايك. تعليقات القراء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية للدورى الإنجليزى 2018 - 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.