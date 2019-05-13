صحيفة مغربية تعلق على "أزمة" الزمالك قبل مباراة بركان بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أبرزت صحيفة البطولة المغربية الأزمة التي يعاني منها الفريق الأول بنادي الزمالك في مركز حراسة المرمى، بعد تعرض الحارس عماد السيد للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق الأبيض أمام الداخلية بالدوري.

وخاض الزمالك مباراة أمس الأحد أمام نظيره الداخلية في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري، وتعرض السيد للإصابة بشرخ في إصبه يده مما أدى للتدخل الجراحي واجراؤه عملية.

وتأكد بشكل نهائي ابتعاد اللاعب عن دعم فريقه خلال مباراتي نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل (الذهاب)، و الإياب في السادس والعشرين من مايو الجاري.

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الصحيفة المغربية علقت قائلة: "أصبح نادي الزمالك في وضع لا يحسد عليه قبل سفره مساء الخميس متوجهًا إلى مدينة بركان المغربية لخوض غمار ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي ضد النهضة البركانية، بعد إصابة حارسه الاحتياطي في مباراة محلية ليلة أمس".

كما لفتت "البطولة" إلى أن الزمالك ليس أمامه سوى الاعتماد على الحارس الثالث للفريق عمر صلاح صاحب الـ21 عامًا، مضيفة أنه لم يظهر هذا الموسم رفقة الزمالك سوى لدقائق معدودة بعد إصابة عماد السيد.

جدير بالذكر أن (..) حارس مرمى الزمالك الأساسي تعرض للطرد خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي ما يعني غيابه عن مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية.