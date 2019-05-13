ديسابر يرد عبر الخليج 365: هل يقود الأهلي بعد كأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن تركيزه خلال تلك الفترة منصب على منتخب أوغندا وخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية.

ويقع المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى بجانب مصر، وزيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، بالبطولة التي يستضيفها الفراعنة خلال فترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وأضاف ديسابر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ردا عن مستقبله: كل شيء وارد بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية، ومحطتي التدريبية المقبلة لم أحددها بعد".

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وقاد ديسابر النادي الإسماعيلي عام 2017، قبل أن يرحل لتدريب المنتخب الأوغندي.

وكانت تقارير أشارت إلى وجود مفاوضات لعودة ديسابر لمصر عبر بوابة النادي الأهلي.

وردا على ذلك علق: "أسعى للظهور المشرف خلال منافسات كأس الأمم مع منتخب أوغندا، وبعدها كل شيء سيكون وارد".