الليلة.. مران الأهلي يشهد مفاجأة سارة قبل مواجهة إنبي

تقرر أن ينتظم ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي يقام مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إنبي التي تقام مساء الخميس المقبل. واعتذر ناصر ماهر عن المران الأخير للاعبين الذين غابوا عن مباراة سموحة، بعد التنسيق مع الجهاز الفني، ويعود اليوم للمشاركة مع الفريق من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة. يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على سموحة أمس الأول بهدف جيرالدو، ويواصل الفريق تصدره لقمة مسابقة الدوري برصيد 70 نقطة، فيما يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة انبي.

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