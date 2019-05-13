جروس يستيعن بالثنائي “أحداد وبوطيب” استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

كشف الثنائي المغربي حميد أحداد وخالد بوطيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للسويسري جروس المدير الفني للفريق، أن الملعب الذي ستقام عليه مباراة الفريق ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل، صعب وينتظر امتلاؤه بالجماهير المغربية. ومنح ثنائي فريق نادي الزمالك مديرهم الفني جروس، العديد من المعلومات عن الفريق المغربي، من أجل معرفة كل كبيرة وصغيرة عن الفريق المغربي قبل المواجهة المرتقبة. وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية بعد تخطي عقبة النجم الساحلي التونسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لمباراتي الدور نصف النهائي.

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