الإنتاج الحربي يكتفى بتدريبة واحدة قبل لقاء المصري

يؤدي فريق الإنتاج الحربي تدريباته يوميًا بملعب المصانع الحربية بصلاح سالم في التاسعة والنصف مساء استعدادًا للقاء المصري يوم 21 مايو الجاري في الجولة 33 للدوري الممتاز. المصري يوم 21 مايو الجاري في الجولة 33 للدوري الممتاز. ويشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء المصابين أحمد دويدار وإسلام شحاتة وحارس المرمى عامر عامر. Advertisements يذكر أن الإنتاج الحربي في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

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