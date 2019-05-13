الإنتاج الحربي يكتفى بتدريبة واحدة قبل لقاء المصري

يؤدي فريق الإنتاج الحربي تدريباته يوميًا بملعب المصانع الحربية بصلاح سالم في التاسعة والنصف مساء استعدادًا للقاءالمصري يوم 21 مايو الجاري في الجولة 33 للدوري الممتاز.
ويشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء المصابين أحمد دويدار وإسلام شحاتة وحارس المرمى عامر عامر.
يذكر أن الإنتاج الحربي في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.
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