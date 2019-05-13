صبري المنياوي: يتحدث عن صعوبة مباراة الإسماعيلي والداخلية

أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى أن مواجهة الداخلية لا تعد سهلة كما يتصور البعض بعد هبوطه رسميًا لدورى القسم الثانى.

وقال المنياوي أن الفريق المنافس لديه لاعبون يبحثون عن الشهرة والتألق من أجل الاستمرار بالدورى الممتاز وهذا ما يصعب المباراة أمام الدراويش،

وأشار إلى أن الإسماعيلي يجهز مجموعة من اللاعبين الواعدين والقادرين على إعادة اسم النادى للمكانة المستحقة بين الكبار.

وأضاف المنياوي أن محمد بيومى لاعب الفريق الصاعد مواليد 99 مميز للغاية وهناك غيره من قطاع الناشئين قادرون على التألق

مع الفريق الأول وهو ما تظهره المواجهات الودية التى سيعمل الدراويش على تنظيمها باستمرار خلال الفترة المقبلة.

واختتم مدير الكرة قائلًا إن الفريق لن يعتمدوا على الناشئين فقط فى الموسم الجديد، لكن ستكون هناك عناصر خبرة تسهم فى إعادة الثقل والتوازن للفريق.

ويواجه الإسماعيلي الدراويش نظيره الداخلية يوم الجمعة القادمة على ملعب الجيش بالسويس ، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري.