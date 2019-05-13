قاهر الأهلي يتوج بطلا للدوري الجنوب أفريقي

توج نادي ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطل للدوري في بلد عقب تحقيق فوزه بهدف دون رد على فري ستايت ستارز في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب ضمن ختام مباريات الأسبوع الأخير من الدوري الجنوب الأفريقي. مباريات الأسبوع الأخير من الدوري الجنوب الأفريقي. سجل هدف اللقاء فاكاماني ماهلامبي في الدقيقة 44. وبتلك النتيجه يتوج صن دوانز بطلًا للدوري الجنوب أفريقي Advertisements بعد أن ارتفع رصيده إلي النقطة 59 وابتعد بالصدارة عن أقرب منافسيه له وهو أورلاندو بيراتس، بفارق نقطتين، والذي فاز علي بولوكوان سيتي بثلاثة أهداف دون رد. وبذلك يحصد صن داونز لقب الدوري التاسع في تاريخه والثاني علي التوالي.

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