أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم عن موعد التصفيات الثانية والأخيرة لاختيار منتخب الناشئين تحت 14 سنة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم. بطولة العالم. وتقرر إقامة التصفيات بداية الأسبوع المقبل على أن يتم الإعلان عن مواعيد كل ميزان في وقت لاحق. وكان الجهاز الفني للمنتخب قد أجرى التصفيات الأولى يومى 26 و 27 أبريل الماضي ودخل اللاعبون في معسكر بالمركز الأولمبي استعدادا للتصفيات النهائية الأسبوع المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التايكوندو يعلن موعد تصفيات منتخب الناشئين استعدادا لبطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.