وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد جميل عبدالقادر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يرافقه تركي العواد نائب رئيس الاتحاد العربي لقارة آسيا، وحسن خلف الله نائب رئيس الاتحاد العربي لقارة إفريقيا، ورئيس رابطة النقاد الرياضيين، إبراهيم حجازي الناقد الرياضي الكبير.

وتناول اللقاء مناقشة البرامج الشبابية والرياضية وكيفية تطويرها وتناولها إعلامياً وصحفيا و دور الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في المساهمة البناءة في نشر قيمة الرياضة ، وتعريف الشباب بالبرامج الشبابية المختلفة والتي من خلالها يمكنه تطوير قدراته وذاته.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الشباب العربي هُم أهم ثروات الوطن

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العربي الحقيقية، وأمل المستقبل، وأنهم الدرع الواقية للوطن.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة قدمت العديد من البرامج الشبابية المتنوعة للشباب العربي خلال فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي ٢٠١٨ والتي أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحمل شعار " حلم واحد ... هدف واحد " وضمت العديد من المبادرات والمعسكرات والندوات والمنتديات الشبابية الحوارية في مجالات ريادة الأعمال ونشر ثقافة السلام وقبول الآخر وملتقيات فنية وثقافية بمشاركة الشباب من مختلف

الدول العربية، منها مهرجان الغناء الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربي ، ومهرجان ابداع للشباب العربي، والملتقي العربي للمبادرات الشبابية، مركب الشباب العربي القاهرة أسوان والتي ضمت 250 شاب وفتاة من الشباب العربي ودول حوض نهر النيل، مشيراً إلى أن برامج الشباب العربي ستظل مستمرة خلال الفترة القادمة وستشهد برامج ثقافية وفنية شبابية ورياضية جديدة لشبابنا العربي لغرس حب الوطن وتعميق الانتماء للوطن العربي .



وفي نهاية اللقاء أهدى وزير الشباب والرياضة درع وزارة الشباب والرياضة إلى محمد جميل رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ،وتركي العواد ، وحسن خلف الله نواب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ، والناقد الكبير إبراهيم حجازي ، كما أهدى رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وسام الاعلام الرياضي للناقد الكبير إبراهيم حجازي.