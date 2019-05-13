وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد جميل عبدالقادر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يرافقه تركي العواد نائب رئيس الاتحاد العربي لقارة آسيا، وحسن خلف الله نائب رئيس الاتحاد العربي لقارة إفريقيا، ورئيس رابطة النقاد الرياضيين، إبراهيم حجازي الناقد الرياضي الكبير.
وتناول اللقاء مناقشة البرامج الشبابية والرياضية وكيفية تطويرها وتناولها إعلامياً وصحفيا و دور الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في المساهمة البناءة في نشر قيمة الرياضة ، وتعريف الشباب بالبرامج الشبابية المختلفة والتي من خلالها يمكنه تطوير قدراته وذاته.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الشباب العربي هُم أهم ثروات الوطن
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة قدمت العديد من البرامج الشبابية المتنوعة للشباب العربي خلال فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي ٢٠١٨ والتي أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحمل شعار " حلم واحد ... هدف واحد " وضمت العديد من المبادرات والمعسكرات والندوات والمنتديات الشبابية الحوارية في مجالات ريادة الأعمال ونشر ثقافة السلام وقبول الآخر وملتقيات فنية وثقافية بمشاركة الشباب من مختلف
وفي نهاية اللقاء أهدى وزير الشباب والرياضة درع وزارة الشباب والرياضة إلى محمد جميل رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ،وتركي العواد ، وحسن خلف الله نواب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ، والناقد الكبير إبراهيم حجازي ، كما أهدى رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وسام الاعلام الرياضي للناقد الكبير إبراهيم حجازي.
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