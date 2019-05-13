إنتر ميلان يرغب في ضم نجم روما

دخل النجم البوسني إيدين دجيكو نجم فريق روما الإيطالي دائرة اهتمامات العديد من الأندية التي ترغب في ضمه الصيف المقبل بعدأدائه المميز مع روما.
وأكدت صحيفة "الاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن دجيكو يأتي على رأس
ويذكر أن دجيكو انتقل إلي روما في صيف 2015 قدم من مانشستر سيتي الإنجليزي.
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