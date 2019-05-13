إنتر ميلان يرغب في ضم نجم روما

دخل النجم البوسني إيدين دجيكو نجم فريق روما الإيطالي دائرة اهتمامات العديد من الأندية التي ترغب في ضمه الصيف المقبل بعد

أدائه المميز مع روما.

وأكدت صحيفة "الاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن دجيكو يأتي على رأس

قائمة اللاعبين المطلوبين في إنتر ميلان ، خاصة في ظل اقتراب ماورو إيكاردي من الرحيل.

ويذكر أن دجيكو انتقل إلي روما في صيف 2015 قدم من مانشستر سيتي الإنجليزي.