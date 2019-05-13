"الشباب و الرياضة" تطلق دورة رمضانية نسائية بمركز شباب الجزيرة

انطلقت الدورة الرمضانية الودية لكرة القدم النسائية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، والتي تقام خلال الفترة من ١٢ الي ١٦ مايو ٢٠١٩ بمركز شباب الجزيرة.

يشارك في الدورة ٨ فرق من الدوري الممتاز وهم "نادي الإعلاميين ،النادي المصري القاهري ،نادي الطيران، نادي وادي دجله ، نادي المعادي واليخت ، نادي المؤسسة الاعلاميه ، مركز شباب ميت عقبه ، ومركز شباب

وتقام علي هامش الدورة الرمضانيه دورة تدريبية لمدربين الفرق المشاركة علي يد خبراء ومدربين أمريكيين.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز وادى دجلة على نادى المعادى و اليخت بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في حين فاز مركز شباب الاميرية على نادى المؤسسة الإعلامية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الممتاز وهم "نادي الإعلاميين ،النادي المصري القاهري ،نادي الطيران، نادي وادي دجله ، نادي المعادي واليخت ، نادي المؤسسة الاعلاميه ، مركز شباب ميت عقبه ، ومركز شبابالاميرية".وتقام علي هامش الدورة الرمضانيه دورة تدريبية لمدربين الفرق المشاركة علي يد خبراء ومدربين أمريكيين.وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز وادى دجلة على نادى المعادى و اليخت بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في حين فاز مركز شباب الاميرية على نادى المؤسسة الإعلامية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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