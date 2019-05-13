اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن تميمة بطولة أمم إفريقيا 2019

كشف أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد الإعلان عن التميمة الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية وكذلك الأغنية الافتتاحية للبطولة التي تستضيفها مصر يونيو المقبل. الإفريقية وكذلك الأغنية الافتتاحية للبطولة التي تستضيفها مصر يونيو المقبل. وقال شوبير في تصريحات إذاعية ببرنامج ساعة مع شوبير ، أنه سيتم الكشف عن التميمة الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية وكذلك الأغنية الافتتاحية للبطولة الأسبوع المقبل.

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