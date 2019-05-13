هاني أبوريدة في السعودية لأداء العمرة

غادر القاهرة صباح اليوم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم متوجها إلى الأراضي الحجازية بالمملكة العربية إلى الأراضي الحجازية بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. ومن المقرر أن يعود أبو ريدة خلال أيام، من أجل متابعة آخر تطورات الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا وأنه رئيس اللجنة المنظمة.

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