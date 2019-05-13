رياضة | 6 نجوم يستعدون للخروج من "نعيم" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 نجوم يستعدون للخروج من "نعيم" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الموسم الكروي في مصر من الوصول إلى المحطة الأخيرة، وبكل تأكيد ستوجه الأندية الشكر إلى العديد من اللاعبين، لعدم الاعتماد عليهم والاستفادة منهم في المباريات.

وفي النادي الأهلي، بات رحيل 6 لاعبين أمر قريب من الحدوث في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما ابتعدوا عن المشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات، وخروجهم من حسابات الجهاز الفني للفريق.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز اللاعبين الذين باتوا على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء:-

أحمد علاء

خرج مدافع الفريق الأحمر من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي، ليصبح قريبا من الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب علاء مع الأهلي 5 مباريات فقط في الدوري وكأس مصر ولم يتمكن من إحراز أي هدف.

محمد نجيب

بات نجيب قريبا من الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما خرج تماما من حسابات الجهاز الفني ولم يعتمد عليه في أي مباراة رغم تعافيه من الإصابة.

ولم شارك نجيب مع الأهلي هذا الموسم إلا في مباراتين فقط، ثم غاب لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة قبل أن يعود ويتعافى، لكنه لا يشارك مع الفريق الأحمر.

أحمد حمودي

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خرج حمودي من حسابات مارتن لاسارتي في الفترة الأخيرة ولم يعتمد عليه المدرب الأوروجوياني في تشكيل الفريق أو في قائمته للمباريات.

وخاض حمودي مع الأهلي 4 مباريات فقط ولم ينجح في صناعة أو إحراز أي هدف.

إسلام محارب

استبعد لاسارتي محارب من حساباته الفنية ولم يعتمد عليه حيث فضل الاعتماد على رمضان صبحي وجيرالدو وحسين الشحات في مركز الجناح.

وشارك محارب مع الأهلي في 9 مباريات هذا الموسم صنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي هدف.

محمد شريف

رغم تألق شريف في بداية الموسم، إلا أن اللاعب خرج من حسابات مارتن لاسارتي في المباريات وشارك شريف مع الأهلي في 6 مباريات أحرز خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

عمرو جمال

قام مسئولو الأهلي بقيد عمرو جمال في قائمة الفريق في يناير الماضي، لكنه لم ينجح في التواجد بقائمة الفريق الأحمر في أي مباراة.

وتعرض جمال للإصابة في العضلة الأمامية لمرتين أبعدته عن المشاركة مع الفريق الأحمر في التدريبات.