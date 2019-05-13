رياضة | محمد صلاح يتفوق على رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتفوق على رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي على المستوي التهديفي في أوروبا.

احتل محمد صلاح المركز الرابع في قائمة هدافي البطولات الاوروبية الكبري متساوياً مع ساديو ماني زميله في الفريق برصيد 22 هدف وهو نفس رصيد أوباميانج مهاجم أرسنال.

وحتي الآن لا يزال محمد صلاح يتفوق على رونالدو صاحب الـ21 هدف مع يوفنتوس الإيطالي ولكن لا تزال هناك مباراة متبقية لرونالدو مع اليوفي وقد يسجل من خلالها في الدوري ويتجاوز أرقام صلاح وماني وأوباميانج.

ويظل في المقدمة ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة وحيداً برصيد 34 هدف بينما يأتي مبابي في المركز الثاني برصيد 30 هدف ويبدو أن ميسي بات على مشارف التتويج بجائزة الحذاء الذهبي لهذا العام.