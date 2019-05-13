رياضة | وفد كويتي يصل سويسرا لبحث تطورات رفع الإيقاف عن الرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد كويتي يصل سويسرا لبحث تطورات رفع الإيقاف عن الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر صحفية كويتية وصول وفد من الهيئة العامة للرياضة الكويتية برئاسة د.حمود فليطح إلى مدينة لوزان السويسرية لحضور اجتماعات اللجنة السداسية المكلفة بتنفيذ خارطة الطريق لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بصفة عامة .

وستعقد اللجنة اجتماعاتها على مدار اليومين المقبلين بمقر اللجنة الأولمبية الدولية قبل العودة مرة أخرى إلى الأراضي الكويتية.

يذكر أن الحياة عادت إلى الملاعب الكويتية، بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" رفع الإيقاف الذي كان مفروضاً على الكرة الكويتية منذ أكتوبر 2015، قبل أن يضع حداً لذلك في ديسمبر 2017 ، إلا أن القرار لم يشمل جوانب اللعبة المختلفة ، وهو ما يأمل الوفد الكويتي تحقيقه في هذه الرحلة .