رياضة | حمدالله يوجه رسالة لجماهير النصر قبل لقاء الباطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدالله يوجه رسالة لجماهير النصر قبل لقاء الباطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عبدالرازق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودي رسالة لجماهير العالمي طالبا منهم الدعم في مباراة الباطن المقرر لها الخميس المقبل لحساب الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي.

وكتب المهاجم المغربي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات "تويتر" : جمهور الشمس العالمي، بكم كنا وبكم سنكون، نريد رؤية 60 ألف مشجع يوم الخميس المقبل إن شاء الله، بإذن الله نفرح جميعا".

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وقاد حمدالله فريقه للفوز على الحزم في المباراة الأخيرة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون، حيث تمكن من تسجيل ثلاثية "هاتريك" ليحافظ على تقدم العالمي بترتيب الدوري.

ويلتقي النصر بالباطن في مواجهة حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يكفي العالمي الفوز بأي نتيجة من أجل الحصول على لقب الدوري دون النظر لمباراة الهلال والشباب.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.