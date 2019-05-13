رياضة | برشلونة يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي على حساب الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي على حساب الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يمكنه تحقيق رقم مميز على حساب منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد في الموسم الحالي من الليجا.

ريال مدريد لا يرغب في تذكر موسم 2018\2019 ولو للحظة واحدة، على الرغم من تتويج النادي الملكي ببطولة كأس العالم للأندية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن بعد انتصار برشلونة على خيتافي يوم الأحد، وسقوط ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، فإن البرسا أصبح يمكنه إنهاء الدوري بأكبر فارق نقاط مع ريال مدريد.

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وأضافت صحيفة ماركا أن أكبر فارق في النقاط بين ريال مدريد وبرشلونة كان في عامي 1985 و2018، عندما حصد البرسا اللقب بفارق 17 نقطة عن الميرنجي.

ويلتقي ريال مدريد مع ريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الليجا بينما يلتقي برشلونة مع إيبار في نفس الأسبوع.

وإذا سقط ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الجولة المقبلة، فإن الفجوة بين برشلونة والميرنجي قد تتسع لأكبر من 20 نقطة، وهو أمر لا يمكن تصوره.