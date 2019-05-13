رياضة | قمة الهلال والشباب تحسم المراكز الخمسة الأولى بجدول المسابقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة الهلال والشباب تحسم المراكز الخمسة الأولى بجدول المسابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مباراة حاسمة للغاية مع فريق الشباب مساء الخميس المقبل، والتي لا تحسم لقب الدوري فقط وإنما تحسم المراكز الخمسة الأولى من جدول المسابقة .

ويقع الهلال في المركز الثاني برصيد 66 نقطة خلف النصر المتصدر بفارق نقطة وحيدة ، وهو نفس الأمر بالنسبة لفريق الشباب الذي يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق التعاون صاحب المركز الرابع ، ويلاحقهم فريق الأهلي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة .

وفي حالة فوز أحد الفريقين يطيح بآمال الفريق الآخر ، حيث فوز الشباب يحرم فريق الهلال من التتويج بغض النظر عن نتيجة مباراة النصر ، كما أن خسارته تطيح به خارج إطار المربع الذهبي في ظل منافسة شرسة من فرق الأهلي والتعاون .

كما ينتظر الهلال أن يقدم فريق الباطن هدية له من خلال التعادل مع النصر ليحقق اللقب في حالة الفوز على فريق الشباب والعكس صحيح ، كما تنطلق جميع المواجهات في توقيت واحد ،في تمام التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة مساء الخميس المقبل .