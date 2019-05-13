رياضة | ريال مدريد يُخبر نجم الفريق بالاستغناء عنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُخبر نجم الفريق بالاستغناء عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الإثنين أن نادي ريال مدريد الإسباني، أخبر حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس بانتهاء مسيرته مع النادي مع نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نافاس سيكون الحارس الأساسي لريال مدريد في مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني التي يستضيف فيها ريال بيتيس على ملعبه الأحد ليودع جماهير النادي.

وبعد أن قضى خمس سنوات بين جدران النادي "الملكي" سيرحل نافاس وفي جعبته ثلاثة ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية ولقب أخر لكأس سوبر إسبانيا.