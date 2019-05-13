رياضة | ليكيب تكشف موعد انضمام هازارد إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليكيب تكشف موعد انضمام هازارد إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن نادي ريال مدريد الإسباني، سوف يعلن صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي بعد نهائي الدوري الأوروبي بين البلوز وأرسنال في 29 من الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن هازارد سيوقع لريال مدريد في صفقة تقدر بـ100 مليون يورو.

وكانت الصحافة الإسبانية، أكدت في الفترة الماضية أن هازارد اتفق مع ريال مدريد على كل شيء ويتبقى الاتفاق مع تشيلسي فقط لإعلان الصفقة.

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ويشار إلى أن هازارد أمس كشف عن أنه أبلغ إدارة تشيلسي بقراره النهائي بخصوص مستقبله منذ أسابيع مع اقتراب عقده من النهاية في يونيو 2020.

ومن المتوقع أن يوقع هازارد على عقد لمدة 6 سنوات في ريال مدريد مقابل 14 مليون يورو سنويا.