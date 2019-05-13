رياضة | أزمة جديدة تضرب كورتوا في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تضرب كورتوا في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي البلجيكي، تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، يواصل المعاناة مع النادي الملكي في الموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن موسم ريال مدريد في 2018\2019 كان كابوسًا، ووصل إلى مستوى جديد بعد الهزيمة أمام ريال سوسيداد بنتيجة 3\1 في الليجا.

وتابعت ماركا أنه تم تسليط الضوء على كورتوا بسبب استقباله 48 هدفًا في الموسم الحالي مع الميرنجي، وانزلق الحارس في كرة الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

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وشددت الصحيفة الإسبانية على أن كورتوا انضم إلى ريال مدريد عندما كان أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2018 مع بلجيكا، ولكن إدارة النادي الملكي لا تشك في أن الحارس سوف يصبح مستقبل اللوس بلانكوس.

وأشارت ماركا إلى أن زيدان لم يدعم كورتوا في العلن، وسط شكوك حول اعتقاد زيزو أن كيلور نافاس هو الحارس الأول للميرنجي، حيث اعترف المدرب الفرنسي أنه حسم هوية الحارس الأساسي في الموسم المقبل.

وأنهت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لم يعلنعن إسم الحارس الأساسي، وتمكن كورتوا من الحفاظ على نظافة شباكه لأخر مرة في 3 فبراير أمام ألافيش، وشارك اللاعب في 27 مباراة بالدوري، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مرات فقط.