رياضة | الزمالك يعلن موعدة عودة فرجاني ساسي ومصطفى فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن موعدة عودة فرجاني ساسي ومصطفى فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف مصطفى فتحي لاعب الفريق وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

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وأكد تيجانا أن مصطفى فتحي وفرجاني ساسي سيكونا جاهزين للمشاركة مع الفريق في شهر يونيو المقبل بعد أن يتماثلا تماما من الإصابة.

وكان فرجاني ساسي قد تعرض للإصابة في الفترة الماضية وأجري عملية جراحية في شظية القدم، في الوقت الذي عاني فيه مصطفي فتحي من إصابة في الركبة منذ فترة طويلة.